Русскоязычная версия фильма про Газу появилась в Сети

Состоялась премьера фильма «Газа глазами RT » на русском языке. Над созданием проекта работала команда RT Arabic.

Журналисты и военкоры девять месяцев собирали материал об обстановке в анклаве. Не помешали созданию амбициозного проекта даже израильские обстрелы, хоть это и усложняло процесс.

Фильм ясно показывает реальную обстановку, сложившуюся в Газе. На кадрах непоправимые разрушения, отсутствие инфраструктуры. Авторы осветили главные проблемы анклава: проблему с поставками продовольствия, невосполнимые потери, разруху без намека на цивилизацию.

Журналисты ежедневно выходили в прямой эфир, снимая самые важные реальные истории. Фильм получился трогательным и эмоциональным.

Ранее сообщалось, что израильские военные уничтожили офис российского канала в Газе.