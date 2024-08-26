Русскоязычная версия фильма про Газу появилась в Сети
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Состоялась премьера фильма «Газа глазами RT» на русском языке. Над созданием проекта работала команда RT Arabic.
Журналисты и военкоры девять месяцев собирали материал об обстановке в анклаве. Не помешали созданию амбициозного проекта даже израильские обстрелы, хоть это и усложняло процесс.
Фильм ясно показывает реальную обстановку, сложившуюся в Газе. На кадрах непоправимые разрушения, отсутствие инфраструктуры. Авторы осветили главные проблемы анклава: проблему с поставками продовольствия, невосполнимые потери, разруху без намека на цивилизацию.
Журналисты ежедневно выходили в прямой эфир, снимая самые важные реальные истории. Фильм получился трогательным и эмоциональным.
Ранее сообщалось, что израильские военные уничтожили офис российского канала в Газе.