Юрий Ушаков анонсировал детали встречи на форуме «Один пояс - один путь»

Помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал журналистам, как будет проходить форум «Один пояс - один путь», сообщает агентство « РИА Новости ».

Форум пройдет в Пекине 17 и 18 октября. Известно, что на мероприятии будут присутствовать делегации 23 стран. Президент России Владимир Путин будет лично присутствовать на мероприятии. В преддверие данного события Юрий Ушаков ответил на вопросы журналистов.

Первый будет выступать председатель КНР Си Цзиньпин, после него – президент РФ Владимир Путин. Как и встречи прошлых лет, форум будет посвящен обсуждению глобальных вопросов. В каждой делегации от всех стран планируется присутствие руководителей государств.

Что касается непосредственно переговоров Путина и Цзиньпина, то они пройдут в закрытом формате. Сначала состоятся делегационные переговоры, в которых примут участие все члены делегации, пишет агентство «РИА Новости».

«В составе нашей делегации - руководители основных направлений сотрудничества с Китаем, два вице-премьера, соответствующие министры, и также целая группа крупных российских бизнесменов. После этого заседания в расширенном составе состоятся переговоры в узком составе в формате рабочего завтрака», - рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков

Юрий Ушаков отметил, что в закрытом формате лидеры стран обсудят актуальные вопросы, в частности, создание особенного миропорядка, построенного на взаимоуважении. Спикер также отметил, что встреча пройдет и в закрытом формате, несмотря на высокую занятность китайского лидера.

Юрий Ушаков предположил, что в ходе встречи будут подписаны договоры и соглашения на уровне премьер-министра России Михаила Мишустина и премьер-министра Китая Ли Цян. Особенное внимание будет уделено экономическому развитию, в частности, энергетической сфере.