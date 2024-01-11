Юрист Бакуменко рассказала об особенностях призыва в армию в 2024 году

Главный юрист медицинско-правовой компании «ПризываНет» Клавдия Бакуменко рассказала, как будет проходить призыв в армию в 2024 году, сообщает rosbalt.ru . Информация актуальна для призывников и их родственников.

Эксперт обращает внимание, что важно следить за тем, каким образом призывник получил повестку. Если были нарушены правила, то мужчина имеет право не являться в военкомат и оспаривать законность выданного документа.

Законными считаются следующие способы получения повестки:

в письменной форме лично призывнику;

в электронной форме (день появления повестки в электронном кабинете считается датой ее вручения);

заказным письмом (отчет времени начинается с даты его доставки почтальоном).

Незаконным считается вручение повестки через смс-сообщения или в телефонном режиме. Запрещено оставлять повестку в почтовом ящике.

Иногда сотрудники военкомата вручают повестки родителям. Они имеют право отказаться от ее принятия. Важно не подписывать никакие документы, отмечает эксперт.

Новые правила призыва на территории России вступили в силу с 1 января нынешнего года. Чиновники не раз говорили, что призывники не окажутся в зоне СВО. Этот вопрос волнует многих родственников мужчин призывного возраста. На Украине ведут совершенно другую тактику. В зону спецоперации ранее отправляли неподготовленных людей, а теперь хотят еще и инвалидов.

Ранее юрист Мария Головина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что изменится для молодых людей с началом работы специальной государственной информационной системы «Единый реестр данных о гражданах призывного возраста», о которой ранее сообщил президент РФ.