«Дайте мне людей»: Обсуждения закона о мобилизации на Украине проходят эмоционально

Украинское издание «NV» побеседовало с несколькими депутатами, которые присутствовали на обсуждении законопроекта о мобилизации на Украине, сообщает агентство «РИА Новости» .

В четверг, 4 января, стартовали первые слушания депутатов о законопроекте о мобилизации на Украине, которые завершатся только в субботу, 6 января. Присутствующие депутаты говорят, что заседание прошло слишком эмоционально. Они цитируют главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного:

«Дайте мне людей».

«Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей или вы идите воюйте, если не обеспечите».

Сообщают, что Валерий Залужный привел такие данные о численности армии РФ: 400 тысяч человек уже заключили контракты с Минобороны РФ. Летом ожидается еще большое пополнение добровольцев. Главнокомандующий ВСУ обеспокоен, ведь на Украине нет людей, которые могли бы наносить достойный ответный удар.

Однако, Залужный выступает против того, чтобы мобилизовывали заключенных и граждан, у которых есть судимость. Он считает, что у армии Украины сложилась репутация, что в ее ряды не вступают плохие люди.

Некоторые присутствующие на слушаниях признались NV, что не читали законопроект, но голосовали за него. Просто, выбора другого у них не было.

Некоторые обеспокоены тем, что в зону СВО будут отправлять инвалидов третьей группы. Они предлагают внести правки и отказаться от этого пункта.

«Позиция другой части депутатов, чтобы в документ были внесены изменения, и Кабмин сам внес обновленную версию с правками. А не перекладывал ответственность на парламент», - депутат из партии «Слуга народа» предложил создать новый комитет для слушаний

Ранее советница главнокомандующего ВСУ заявила, что все равно все люди когда-то умрут, поэтому матери и жены не должны переживать, если их мужчин мобилизовала власть Украины.