Юрист Белова: женщин «в целом бить можно» из-за гуманного законодательства

Тема домашнего насилия по-прежнему актуальна в современном обществе. Часто мужчина расплачивается за содеянное лишь штрафом, размер которого не всегда высокий. 20 тысяч югорчан пострадали от насилия, при этом только в 13% случаях завели уголовное или административное дело, сообщает muksun.fm .

Юрист консорциума женских неправительственных объединений Татьяна Белова рассказала, что статья о побоях подразумевает лишь выплату потерпевшей небольшой суммы денег.

«Если не было каких-то серьезных последствий для здоровья, то в целом бить можно. По сути штраф — это плата за то, что человек применяет насилие», — подчеркнула она.

Уголовный кодекс не учитывает душевные страдания женщин, переживающих домашнее насилие. Если нет вреда здоровью, то агрессора не привлекут к ответственности. Так и получается, что женщину могут избивать годами. За это время ее психика сильно страдает.

«Систематичность тоже никак практически не учитывается. Да, есть статья «Истязания». Но не все понимают, как ее применять, что включать и как доказать систематические избиения. Полиция просто не понимает, как эту систематичность доказывать», — считает юрист Татьяна Белова.

В УМВД по ХМАО Muksun.fm рассказали, что в случае обращения жертвы к сотрудникам правоохранительных органов, семью ставят на контроль. К ним часто приходит с визитом участковый. Эксперт Татьяна Белова уверена, что после первого удара, тем более который остается безнаказанным, риск регулярных избиений увеличивается многократно.

«Правоохранители должны понимать, в каком контексте они работают, что если все начинается с побоев, то это может в итоге привести к смерти человека. Насилие имеет свойство нарастать, особенно в такой закрытой ячейке, как семья», — добавила юрист, подчеркнув, что законодательно эти моменты сейчас никак не учтены.

Ранее правозащитница Ева Меркачева перечислила методы борьбы с домашним насилием в России.