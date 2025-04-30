Юрист Долгих рассказал об особенностях рассрочки от продавца квартиры

Глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов рассказал, что покупатели недвижимости на вторичном рынке все чаще стали пользоваться услугой рассрочки. Юрист Константин Долгих рассказал, на что стоит обратить внимание при оформлении документов, сообщил nashgorod.ru.

Юрист обратил внимание на то, что продавец должен добровольно принять решение разрешать выплачивать деньги за квартиру постепенно. С юридической точки зрения, рассрочка — традиционный договор купли-продажи, в который внесены дополнительные условия.

«Чаще всего собственник жилья передает покупателю права собственности после полной выплаты, но бывают и варианты, когда квартира оформляется сразу, а продавец получает „обеспечение“ в виде долговой расписки или залога», — рассказал юрист Константин Долгих.

Эксперт рекомендует обязательно заверять оформленные договоры у нотариуса. Важно также фиксировать все расчеты документально. Ильдар Хусаинов пояснил, как действуют договоренности. Продавец и покупатель заранее оговаривают условия, которые ничем не ужесточены. Например, покупатель может дать определенную сумму в виде аванса. Затем каждый месяц он переводит фиксированный платеж. Стороны преимущественно договариваются о беспроцентной покупке недвижимости. Реже покупатель просит выплату процентов.

Глава компании «Этажи» рассказал, что перед заключением договора специалисты проверяют платежеспособность клиента. Иногда в услуге могут отказать.

«Рассрочка от продавца по вторичке пошла очень хорошо! Это логично — при текущих ставках людям нужен альтернативный способ покупки. Мы верили в этот продукт — и не зря», — отметил Хусаинов.

Ранее риелтор Апрелев заявил, что число сделок на вторичном рынке жилья растет ежемесячно.