Риелтор Апрелев заявил, что число сделок на вторичном рынке жилья растет ежемесячно
Риелтор Апрелев: рынок недвижимости в России постепенно стабилизируется
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По словам риелтора Константина Апрелева, отечественный рынок недвижимости постепенно стабилизируется в условиях удорожания и высоких ставок по ипотечным кредитам. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что во вторичном сегменте наблюдается стабильный прирост количества заключаемых сделок, причем ключевой объем покупок приходится на оплату собственными средствами, а не за счет жилищных займов. На первичном рынке ситуация с потребительским спросом несколько хуже, тем не менее уже наработанный опыт в предоставлении застройщиками и банками траншевой ипотеки по льготным программам открывает возможности для повышения покупательской активности.
По мнению специалиста по недвижимости, приобретение жилья на вторичном рынке, в том числе за счет процентов по депозитам, даже в условиях высокой ключевой ставки Банка России является вполне разумной стратегией. Однако спрос на новостройки и число регистрируемых сделок долевого участия по всей стране продолжает падать, так как им не всегда понятны стратегические перспективы, то есть непонятно, что будет со спросом на жилье в будущем. Сейчас у рассрочки имеется похожая, однако полностью легальная и уже отработанная альтернатива — траншевая ипотека на строящееся жилье. Ее ключевое отличие от классической схемы в том, что дольщик на этапе строительства выплачивает только первоначальный взнос, а гасить остальное тело кредита начинает уже после сдачи квартиры в эксплуатацию.
Он отметил, что в будущем во вторичном сегменте сохранится возможность через торги приобретать хорошее жилье по скидкам.
Ранее он пояснил важность отказа практики деления квартир на доли.