Юрист Габович предупредил россиян о штрафах за плохой уход за питомцами

Юрист, адвокат Антон Габович предупредил россиян о штрафах за ненадлежащий уход за питомцами, сообщила rostovgazeta.ru.

С 2023 года в КоАПе появилась норма, которая предполагает ответственность за несоблюдение требований к содержанию животных. В случае ненадлежащего обращениями с питомцами россиянам могут назначить штраф.

С 2021 года в правительстве велись дискуссии о необходимости установления административной ответственности для людей, кто плохо относится к питомцам. Теперь законопроект в первом чтении приняли депутаты ГД. Адвокат Антон Габович считает, что закон будут дорабатывать, но в итоге он будет принят.

«В КоАПе сейчас действует норма, которая предполагает ответственность за несоблюдение требований к содержанию животных. Поэтому о том, что будет дальше с принятой в первом чтении инициативой, сказать пока сложно. Скорее всего, она будет доработана», — отметил Антон Габович.

Юрист рассказал, что конкретно законодательство требует от хозяина домашнего питомца: обеспечивать его питанием, не наносить физические увечья, пользоваться ветеринарными услугами при необходимости, убирать продукты жизнедеятельности во время прогулки. Кроме того, запрещен выгул в определенных местах, например, на детских площадках.

В случае нарушения назначают штраф. Физическое лицо заплатит от 500 тыс. руб. до 1,5 тыс. руб. Сумма зависит от степени нарушения. С каждым повторным нарушением сумма увеличивается.

«Для простых граждан от полутора до трех тысяч рублей, и для предпринимателей от пяти до десяти тысяч рублей», — уточил юрист.

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