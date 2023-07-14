Юрист Курилин: Коллекторы выработали новую тактику запугивания клиентов

Правительство приняло законопроект, который защищает клиентов от запугивания и угроз со стороны коллекторов, но они нашли новые способы манипулирования людьми. Эксперт Вячеслав Курилин детально рассказал о новых схемах коллекторов, сообщает newizv.ru .

Юрист Вячеслав Курилин рассказывает, что теперь коллекторы отправляют рассылки по смс или на email с призывом погасить задолженность. Сообщения негативной тональности иногда имеют оскорбительную экспрессию.

«Самый простой избавиться от этого преследования — это исключить общение, не отвечать, не разговаривать. Кроме того, можно обратиться к кредитору с заявление о запрете любого взаимодействия с должником», - отмечает юрист Вячеслав Курилин

Вячеслав Курилин отметил, что не стоит реагировать на подобные сообщения. Если поступил звонок, достаточно просто отключиться и ничего не отвечать. Привлечение правоохранительных органов необходимо в тот момент, когда коллекторы после игнорирования сообщений и звонков начинают обращаться к соседям или искать другие способы связи с задолжником.

«Коллекторы начинают выходить на родственников, соседей, тогда нужно обращаться в службу судебных приставов, которая контролирует коллекторов, полицию», - отмечает эксперт

Количество жалоб не изменилось, но способы запугивания жителей явно стал более лояльным. Ранее не раз были зафиксированы случаи, когда коллекторы доводили до самоубийства или наносили серьезные телесные повреждения задолжникам, били стекла в домах или угрожали родственникам.