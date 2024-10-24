Юрист Лебедь рассказала, как добиться включения отопления

В случае холодных батарей в период отопительного сезона жильцам необходимо в первую очередь обратиться в управляющую компанию и Госжилинспекцию. Представители ведомств обязаны оперативно отреагировать и устранить неполадки.

Если обращение не привело к желаемому результату, жителям рекомендовано обратиться в прокуратуру. Россияне вправе написать заявление по факту бездействия указанных организаций для дальнейшего разбирательства сотрудниками правоохранительных органов.

Эксперт Лебедь также пояснила, что тепло к домам россиян поставляет ресурсоснабжающая организация. Управляющая компания несет ответственность за распределение тепла по внутренним коммуникациям дома.

«Бывает и такое, что у многих собственников дома отопление есть, а в ряде квартир отсутствует. Или отопление дали, а в квартире температура ниже нормы», — отметила юрист.

В таком случае необходимо обратиться именно в управляющую компанию. Ее представители должны прислать своих сотрудников для осмотра батарей и труб. УК самостоятельно принимает решение о дальнейших действиях.

Ранее сообщалось, что киевские власти перенесли начало отопительного сезона с целью экономии газа.