Власти Киева перенесли начало отопительного сезона, чтобы сэкономить газ

В Киеве решили отложить начало отопительного сезона. Власти Киева хотят сэкономить газ. Об этом со ссылкой на зампредседателя Киевской городской администрации Петра Пантелеева сообщает УНИАН.

Тепло в квартиры киевлян начнет поступать тогда, когда среднесуточная температура в течение трех дней будет составлять +8 градусов. Сейчас погода позволяет отложить начало отопительного сезона. Кроме того, данная мера позволит снизить расходы горожан.

Теперь отопительный сезон в Киеве запланирован на конец октября — начало ноября. В 2023 году объекты социальной инфраструктуры города начали подключать с 9 октября, а жилого фонда — с 16 октября.

Ранее сообщалось о том, что отопление в Балашихе запущено на 100%.