Юрист Мартынов пояснил, когда сотрудник офиса имеет право работать на час меньше

Ростовский юрист Юрий Мартынов рассказал, что летом каждый сотрудник офиса имеет право требовать сокращения рабочего дня минимум на один час, если в помещении не созданы необходимые условия, сообщила rostovgazeta.ru .

Нормы установили сотрудники Роспотребнадзора на основании рекомендаций СанПиНа. Температура в офисе не должна превышать 25 градусов и не может быть меньше 22 градусов. Если работодатель обеспечивает комфортный температурный режим, то сотрудники выполняют рабочие обязанности в стандартном формате.

Если температура повышенная, то работодатель обязан сократить время рабочего дня. На сколько необходимо уменьшить время пребывания сотрудника в офисе, зависит от температуры в помещении в конкретный день:

28,5° — один час;

29° — два часа;

30,5° — четыре часа.

Если температура выше 32,5 градуса, то работать в помещении можно не более 20 минут. Затем сотрудники должны выйти в комнату, где прохладнее или есть доступ к свежему воздуху. Перерыв должен длиться около 20 минут.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вопрос работы в жаркие дни должен быть урегулирован на федеральном уровне.

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