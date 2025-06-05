Юрист оценил шансы экс-мэра Владивостока в споре за имущество

По информации издания, исковое заявление об изъятии имущества бывшего главы Владивостока Владимира Николаева и его сестры Виктории Николаевой передано в суд. Следствие предполагает, что чиновник совмещал деятельность мэра с предпринимательством. Предположительно, он скрывал доходы. Приобретенное имущество записывал на своих родных.

Юрист Кирилл Возисов рассказал, что некоторое время в правовом поле велись дискуссии о сроках исковой давности. С одной стороны, суд может стать на сторону бывшего мэра и отказать в требовании изъятия имущества из-за истекшего срока давности дела. С другой стороны, чиновника подозревают в коррупции. В таком случае суд займет другую позицию, согласно которой изъятие активов — мера ответственности, а не способ защиты.

«То есть само по себе приобретение активов не является правонарушением, но когда это происходит в нарушение антикоррупционного законодательства, сложно определить данный момент», — отметил юрист.

По мнению эксперта, суд будет выносить такое решение, чтобы в дальнейшем не страдали добропорядочные приобретатели активов.

Ранее сообщалось, что бывшего президента Киргизии заочно приговорили к длительному лишению свободы.