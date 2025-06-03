Бывшего президента Киргизии заочно приговорили к длительному лишению свободы

В Киргизии суд вынес заочный приговор в отношении Алмазбека Атамбаева, бывшего руководителя республики. Ему назначили 11,5 лет лишения свободы, об этом сообщил «Sputnik Кыргызстан».

Дело экс-президента Киргизии рассматривал Первомайский суд. Атамбаеву вменяли в вину незаконное получение земельных участков, коррупцию при обновлении ТЭЦ в столице, а также организацию массовых беспорядков. Все это оценили на 11 лет и 6 месяцев лишения свободы. Приговор был вынесен заочно, так как подсудимый проживает за рубежом.

«Также суд постановил конфисковать имущество бывшего президента и лишить его государственных наград», — указали журналистам.

Атамбаев был главой Киргизии на протяжении шести лет, в 2011–2017 годах. Ранее в его отношении выносили судебный вердикт, но позже приговор был отменен. Теперь, после нового рассмотрения дела, приговор стал более суровым.

Ранее сообщалось, что в Киргизии возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы Русского дома. Наталью Секерину обвиняют в причастности к вербовке наемников. Сначала ее отправили в СИЗО, но позже содержание под стражей было заменено домашним арестом.