Юрист предостерег владельцев частных домов от ошибок при сдаче помещений на праздники

В преддверии празднования новогодних праздников находится много россиян, которые готовы арендовать частный дом или дачный участок. Это удобно, ведь можно собраться большой компанией, не задумываясь, что потом надо убирать после гостей. Особенно актуально для молодых людей, у которых не всегда уже есть собственное жилье, а родители будут смущать друзей. Юрист Сергей Коломийцев рассказал, как сдать жилье в аренду, но не нарушить закон, информирует сайт aif.ru .

Эксперт Сергей Коломийцев рекомендует обязательно составлять договор со съемщиками. Чем больше там будет пунктов, тем лучше. Делать так для сдачи на длительный период юрист не советует. Люди могут испугаться. При оформлении договора на празднование Нового года или Рождества можно вписывать все. Россияне все равно снимут помещение.

Во время праздника люди могут шуметь или злоупотреблять алкогольными напитками. Некоторые бывают в таком состоянии агрессивными. Соседям может это не понравиться. Они подадут в суд, а у собственника жилья есть официальный документ. Владельцу не придется отвечать за действия чужих людей.

Конечно, тогда придется и налог платить, раз есть официальный документ об аренде. Многие россияне игнорирует этот момент, а зря. Если выяснится, что они сдавали дом незаконно, то придется платить штраф. Его размер намного выше суммы налога.