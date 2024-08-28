Юрист Романенко считает, что брат Дурова станет для следствия средством давления

Адвокат и юрист-международник Дмитрий Романенко назвал две причины, которые могли принудить французских властей объявить в розыск брата задержанного бизнесмена Павла Дурова, сообщило интернет-издание «Абзац».

Павел Дуров заранее предполагал, что его задержат. В таком случае он подстраховался и передал важную информацию на хранение своему брату. Это первая гипотеза, которую могут подтверждать или опровергать французские полицейские, предполагает юрист Романенко. В таком случае им необходимо задержать близкого родственника Дурова.

«Во-вторых, приходит на ум страшнейшая версия о том, что Париж решил для надежности взять в «заложники» еще и родственника», — считает он.

Эксперт уверен, что сотрудники правоохранительных органов не отпустят Дурова, пока не добьются своего. Без серьезных намерений завершить начатое дело до конца они бы не стали задерживать человека, о котором теперь говорит весь мир. Значит, давить на бизнесмена также будут серьезно, используя все доступные способы.

Ранее сообщалось, что по делу Telegram проходит только Павел Дуров.