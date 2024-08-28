В прокуратуре Франции заявили, что по делу Telegram проходит только Павел Дуров

Во французской прокуратуре прокомментировали информацию о том, что по делу Telegram за исключением его основателя Павла Дурова проходят другие люди. Об этом РИА Новости сообщил источник из надзорной структуры.

«На данном этапе единственным фигурантом этого дела является Павел Дуров», — сказал собеседник агентства.

Комментировать информацию о выдаче ордера на арест основателя мессенджера источник не стал, объяснив это «тайной следствия». По его словам, в ближайшее время прокуратура сделает новое заявление по делу Дурова.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Изначально причины ареста не сообщались, однако позже прокуратура Франции выступила с заявлением. Основателя Telegram обвинили в отказе от сотрудничества с властями страны, повлекшем таким образом его причастность к 12 преступлениям, которые были совершены через мессенджер. Одно из них — распространение порнографических изображений несовершеннолетних.

Ранее СМИ сообщили, что во Франции Дуров должен был в день задержания встретиться с президентом Эммануэлем Макроном на ужин, однако Париж официально опроверг эту информацию.