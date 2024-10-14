Юрист Савченко призвал тщательнее расследовать дела по травмированию школьников

Правозащитник напомнил, что в случае получения травмы в здании школы учебное заведение обязано выплачивать компенсацию. В Тюменской области есть несколько случаев, когда суд обязал школу выплачивать родителям деньги. Размер компенсации составил от 40 до 100 тыс. руб. Так, 100 тыс. руб. суд постановил выплатить за то, что один школьник поставил подножку другому.

Правозащитник уверен, что администрация учебного заведения обязана следить за безопасностью школьников. Закон принимался с целью, чтобы организации правильно оборудовали помещения, не оставляли несовершеннолетних без присмотра. Однако на практике выходит совершенно иначе. Например, ученик толкает другого. Потом школа выплачивает деньги семье потерпевшего, а родители виновника драки остаются безнаказанными.

«У нас по закону учитель не может применять силу к детям, а значит, он не может разнимать драку. Но если дети дерутся вопреки замечаниям, то что делать? При чем тут школа? Я считаю, что это вопросы к воспитанию и к родителям», — высказал мнение юрист Савченко.

Эксперт считает, что в современном обществе есть родители, которые заинтересованы исключительно в материальной выгоде. Они и обращаются в суд из-за незначительных конфликтов. Правозащитник рекомендует таким родителям следить за воспитанием своих детей. Аналогичная просьба и к тем семьям, в которых воспитываются виновники драк и конфликтов.

Ранее сообщалось, что адвокат Князев пояснил неэффективность введения штрафов за оскорбление педагогов.