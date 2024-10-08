Адвокат Князев пояснил неэффективность введения штрафов за оскорбление педагогов

По словам адвоката Андрея Князева, введение6 штрафов за оскорбления педагогов не является эффективной мерой, поскольку они не должны быть дифференцированы в зависимости от профессии. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он уточнил, что за оскорбления человек должен нести ответственность вне зависимости от профессии, гендерной и другой принадлежности того, кто обзывался или оскорблял.

По мнению юриста, введение штрафов за оскорбления для школьников, то есть несовершеннолетних, нецелесообразно, так как платить за них все равно станут их родители, к тому же предоставить доказательства оскорбления будет достаточно сложно.

Он добавил, что для разрешения конфликтной ситуации можно воспользоваться помощью соцпедагогов и правоохранительных органов, сделать выговор ученику или перевести его в другую школу. Кроме того, у учебных заведений достаточно в таком случае рычагов давления. При этом введение штрафов в школе является весьма редкой практикой, тем более в нашей стране данная проблема не столь острая.

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