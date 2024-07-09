Юрист Шадрин рассказал, как бесплатно проходить на платные пляжи

Юрист Павел Шадрин рассказал, что согласно правилам водного кодекса в РФ, каждый человек имеет право бесплатно проходить к водоемам и купаться в них, сообщает nashgorod.ru .

Многие санатории или базы отдыха перекрывают проход к водоемам и просят заплатить деньги за вход. Теоретически они не нарушают законодательство. Администрация просит заплатить не за купание в водоеме, а за нахождение на территории, которую убирают и облагораживают. Если человек хочет пройти к водоему, но его не пускают, то необходимо вызвать сотрудников правоохранительных органов и указать на незаконный запрет.

«Если вы будете требовать доступ к воде, то закон будет на вашей стороне и вы должны получить бесплатный доступ к озеру», — объяснил в разговоре с корреспондентом «Нашего города» юрист.

Исключением становятся пруды. К ним могут пропускать не каждого человека. Закон позволяет оградить территорию и пользоваться водоемом на особенных условиях.

Не все россияне конфликтуют из-за закрытого прохода к воде. Обращаться в полицию не хочется из-за скандала и потраченного времени. Тогда люди выбирают стихийные места, но сталкиваются с критикой окружающих из-за пребывания там в купальной одежде. Юрист Павел Шадрин отметил, что законодательство РФ не запрещает гражданам находиться в купальниках за пределами пляжной зоны. Даже если человек выходит обнаженным на улицы города, его привлекают к административному нарушению.

Проблема бесплатных пляжей актуальна для многих городов России. Так, в Тюмени практически не осталось мест, где местные жители могут провести свой выходной. Вход на частную территорию стоит от 1000 рублей. Люди возмущены высокой стоимостью. Политолог Максим Дерябин пояснил, что обычно у местных властей много различных проблем. Открытие бесплатных зон отдыха не является приоритетным заданием для администраций.

Ранее мы сообщали, что уфимка Кристина раскритиковала отдых в Анапе из-за грязного моря, высоких цен и многолюдных пляжей.