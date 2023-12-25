Качество жизни людей в Омской области ухудшается из-за проблем с экологией

Омский межрайонный природоохранный прокурор Артем Шельманов в эфире регионального телеканала «Иртыш» в понедельник, 25 декабря, рассказал о важности решения экологических проблем, сообщает gorod55.ru . Граждан беспокоит данный вопрос.

На экологию в регионе в первую очередь влияют промышленные предприятия. Многие люди пользуются печным отоплением. Также в городах большинство пользуются личным транспортом. Эти факторы влияют на загрязнение воздуха, но именно работа промышленности в первую очередь негативно отражается на ситуации.

Горожане активно обращаются центры мониторинга окружающей среды. В среднем поступает около 10 тысяч заявок с просьбой проверить уровень загрязнения.

«Это проблема достаточно злободневная для нас, потому что людей беспокоит состояние здоровья в связи с этим, снижается качество жизни. Поэтому, конечно, для Омской области это острая тема», — отметил прокурор.

В Омске установлены посты для мониторинга атмосферного воздуха. В ближайшее время откроют еще два таких пункта.

Региональная власть решает проблему и активно работает в данном направлении. Запланировано, что в 2026 году еще пять предприятий Омска установят датчики, которые реагируют на превышение допустимых веществ в воздухе. В природоохранную прокуратуру информация будет поступать автоматически.