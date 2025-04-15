Кадетские училища Ставропольского края опубликовали правила поступления на 2025 год

В июне родители из разных регионов могут подать заявление в кадетские училища Ставропольского края с просьбой принять их ребенка в учебное заведение, сообщил newstracker.ru. Количество мест ограничено.

По данным издания, для подачи заявления родителям предложено воспользоваться порталом «Госуслуги». При личном визите в школу потребуется предоставление оригиналов документов. Условия для приема в школу кадетов зависят от выбранного учебного заведения. Например, для кадетской школы имени генерала Ермолова — отсутствие медицинских противопоказаний и достижение определенного возраста — шести лет и шести месяцев (по состоянию на 1 сентября). Уровень физической подготовки значения не имеет.

По информации издания, Ставропольское президентское кадетское училище также опубликовало правила поступления. В период с 1 по 15 июля абитуриентам предложено пройти конкурсные испытания. Ребята сдадут экзамены по русскому и иностранному языку, а также по математике. Специалисты проверят уровень физической подготовки абитуриентов и их общее психологическое состояние. Приказ о зачислении кадетов в училище будет опубликован на сайте учреждения с 1 по 15 августа.

Ранее сообщалось, что подольские кадеты посетили музей отечественной военной истории.