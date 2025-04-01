Подольские кадеты посетили музей отечественной военной истории

Подольские кадеты гвардейского класса школы № 18 им. Подольских курсантов посетили музей отечественной военной истории в деревне Падиково. Об этом рассказали в соцсетях администрации городского округа.

В рамках экскурсии ребятам рассказали о развитии российской армии с начала XIX века до современности. Им показали вооружение, награды, форму солдат, военную технику прошлых лет.

Кадеты особенно заинтересовались миниатюрными копиями танкового корпуса.

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