Кадровые ротации в Белгородской области: губернатор обозначил приоритеты развития региона

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания рассказал об изменениях в работе местного правительства, сообщает newizv.ru .

Вячеслав Гладков отметил необходимость улучшения работы в трех направлениях: экономики, безопасности и развития молодежи. Исходя из этих ориентиров, будут выбирать заместителей для главы региона.

Заместителем губернатора по экономике станет Дмитрий Гладский, который работал в одной команде с Гладковым еще до приезда в Белгород. Имеет большой опыт в экономической сфере. Министром цифрового развития назначили Сергея Четверикова. Губернатор Белгородской области высоко оценивал его успехи в профессиональной деятельности. Должность замгубернатора по финансовому блоку ликвидирована. Министр Владимир Боровик, который ее занимал, ушел на пенсию.

В коллективе местного правительства появились и те министры, которые ранее не работали в регионе. Имя пока не оглашается, но известно, что именно такой человек займет пост замгубернатора по ЖКХ.

«Руководитель вступит в должность в начале сентября. Человек приходит из другого региона, имеет большой опыт, занимает аналогичную должность в другом регионе Российской Федерации», - отметил Вячеслав Гладков

Татьяна Киреева замет должность замминистра по делам молодежи. Ранее такой вакансии в правительстве не было.