«Кадры подтвердили: котенок жив»: в Серебряных Прудах доставали животное из полутораметровой трубы с помощью пылесоса

Двое суток в ловушке — именно столько времени провел котенок, рухнувший в металлическую опору уличного освещения в Серебряных Прудах. На помощь животному пришли сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас», которым удалось вызволить его из полутораметровой западни, сообщил REGIONS.

Сигналом к спасению стало жалобное мяуканье, которое уловила проходившая мимо местная жительница. Осознав, что зверек застрял и сам на волю не выберется, она набрала номер спасателей.

Дежурная смена по прибытии первым делом провела разведку. В узкую трубу специалисты спустили смартфон с работающей видеокамерой и фонарем. Полученные кадры рассеяли сомнения: котенок жив, хотя заметно истощен. Загвоздка заключалась в том, что диаметр опоры был предельно мал, а форма полости — слишком замысловатой, поэтому воспользоваться обычными петлями и захватами не представлялось возможным.

Тогда на подмогу расчету пришел местный житель, предоставивший строительный пылесос с длинным шлангом, сообщает телеграм-канал SHOT. Задействовав это оборудование совместно с подручными средствами, спасатели осторожно подтянули ослабевшего пленника к технологическому отверстию и вытащили его наружу.

Финал операции оказался счастливым: женщина, которая и обнаружила попавшее в беду животное, не стала отправлять его на передержку, а сразу увезла домой.

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