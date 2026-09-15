Директор Долиной объяснил отмену ее концерта в Петербурге

Юбилейный концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге, который был запланирован на 15 ноября, перенесли на более поздний срок. Новую дату концерта организаторы объявят отдельно, сообщил в интервью РИА Новости директор певицы Сергей Пудовкин.

По словам Пудовкина, перенос не означает полной отмены выступления. Зрителям, которые приобрели билеты на ноябрьский концерт, вернут деньги.

Изначально концерт должен был пройти 25 февраля в БКЗ «Октябрьский». В январе дату концерта перенесли почти на девять месяцев — на 15 ноября. Нынешнее решение о переносе стало вторым изменением даты выступления.

Таким образом, поклонники Долиной в Санкт-Петербурге снова остались без концерта, но организаторы обещают объявить новую дату и вернуть деньги за билеты.

Ранее певица Лариса Долина рассказала, когда завершит карьеру.