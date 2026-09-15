Екатерина Лобышева подчеркнула важность работы общественных наблюдателей на выборах
Депутат Екатерина Лобышева: наблюдатели — гаранты прозрачности голосования
Фото: [Медиасток.рф]
Зампред комитета Московской областной думы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Екатерина Лобышева отметила важность работы общественных наблюдателей на выборах. Ее слова приводит РИАМО.
«От того, насколько открыто, честно и легитимно проходят избирательные кампании, напрямую зависит доверие людей к власти и стабильность политической системы в целом. В этом контексте институт общественного наблюдения играет одну из важнейших ролей», — сказала она.
Лобышева подчеркнула, что наблюдатели являются полноправными участниками избирательного процесса. Суть их работы заключается в обеспечении законности и защиты волеизъявления жителей.