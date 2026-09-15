Осень — период повышенной нагрузки: кардиолог рассказал, как защитить сердце осенью

С наступлением холодов сердечно-сосудистая система испытывает дополнительный стресс. Это не просто ощущение — цифры говорят сами за себя: в межсезонье к кардиологам выстраиваются очереди из людей с подскочившим давлением, нарушениями ритма и дискомфортом в груди. О том, по какой причине сердце столь остро откликается на смену погоды и как уберечь его в предстоящие месяцы, порталу Здоровье Mail рассказала врач-кардиолог Ирина Тарасова.

Температурные «качели»

Осень приносит похолодание и резкие скачки температуры. Когда человек выходит из теплого помещения на холод, организм переживает резкое переохлаждение. Скачок провоцирует спазм сосудов, из-за чего артериальное давление поднимается, а порой возникают и боли в области сердца.

Колебания атмосферного давления

Метеочувствительность нередко воспринимают как миф, однако кардиология трактует ее как вполне объяснимый процесс.

Дефицит солнца

Укорачивающийся световой день напрямую воздействует на гормональный фон. Выработка серотонина, который называют «гормоном радости», снижается, тогда как кортизол — гормон стресса — набирает обороты. Постоянное напряжение из-за стресса заставляет сердце сокращаться чаще, а сосуды пребывать в тонусе.

Сезон простуд

Любая инфекция ложится дополнительным грузом на сердце. Переносить болезнь на ногах — плохая стратегия, которая может обернуться осложнениями, например миокардитом (воспалением сердечной мышцы). Вдобавок инфекция запускает воспалительный процесс, повышающий риск разрыва атеросклеротических бляшек (если они уже имеются) и образования тромбов в сосудах.

Как защитить сердце осенью

Вот несколько правил, которых эксперт рекомендует придерживаться:

Одевайтесь по погоде и избегайте переохлаждения.

Когда атмосферное давление резко меняется, уменьшайте нагрузку.

Принимайте лекарства, назначенные врачом ранее, без пропусков.

Чаще гуляйте, особенно в солнечные дни.

Стимулируйте выработку «гормона радости» — через спорт, любимые увлечения, приятное общение и тому подобное.

Делайте рацион разнообразнее — добавляйте больше свежих фруктов, овощей, морепродуктов.

Спите достаточно.

Заболев простудой, оставайтесь дома. А если после выздоровления ощущаете дискомфорт в сердце — не откладывайте визит к врачу.

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