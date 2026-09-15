Голос и символ Советского Союза: на Новодевичьем кладбище открыли памятник Игорю Кириллову

На Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник легендарному диктору советского телевидения, народному артисту СССР Игорю Кириллову, сообщает KP.RU. Церемония состоялась 14 сентября — в день, когда артисту могло исполниться 94 года.

Кириллов ушел из жизни в декабре 2021 года в возрасте 89 лет. Несколько десятилетий он был одним из главных голосов советского и российского телевидения. С 1968 по 1989 годы Игорь Леонидович был основным диктором программы «Время», также вел «Песни года», праздничные «огоньки», концерты и трансляции официальных мероприятий.

Автором памятника Кириллову выступил заслуженный художник России Айдын Зейналов. Он рассказал, что стремился передать не только внешнее сходство с диктором, но и знакомый зрителям образ.

Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров открыл памятник родителям на Троекуровском кладбище.