В Подмосковье стартовал заключительный этап работ по программе «100 прудов и озер», запланированных на текущий год. Расчистка началась на четырех водоемах в Ступино, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Так, в порядок приведут 2,1 га пруда на реке Бунчиха у деревни Куртино, 2 га руслового пруда на реке Каширка в Михнево, 2,2 га руслового пруда на реке Городенка в деревне Каменка, а также 2,7 га руслового пруда на Городенке в поселке Малино-1.

«В этом году программа охватывает очень большую площадь — более 300 га, и это, безусловно, трудоемкая работа. Но уже сейчас огромная часть водоемов радует глаз жителей и гостей Подмосковья. Мы видим, что запрос людей на чистые пруды и озера действительно велик, и стараемся для них сделать эти места еще лучше, — отметил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.

В этом сезоне в рамках программы «100 прудов и озер» были определены 39 водоемов в 20 округах. Реализация программы соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.