Первая линия обороны осенью: топ-6 проверенных советов от терапевта — от носа до сна

С наступлением осени вопрос защиты от простуды встает особенно остро. Профилактика в такой период превращается в главное оружие, и терапевт Мария Паина объяснила Погоде Mail, на чем именно стоит сосредоточить внимание.

До сих пор многие убеждены: стоит замерзнуть или попасть под сквозняк — и болезнь обеспечена. Однако корень проблемы вовсе не в переохлаждении, а в вирусе. Именно в холодное время года он набирает силу, и шансы подхватить его заметно возрастают. Заражение происходит в тот момент, когда вирусные частицы оседают на слизистых — в носу или на глазах. Если местный иммунитет не дает отпора, недуг берет верх. Отсюда и главная цель профилактики: не пустить вирус внутрь и укрепить защитные силы слизистых.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

Нос — первая линия обороны

Пересохшая слизистая покрывается микротрещинами, и вирус проникает в них почти мгновенно. Бытует мнение, будто спасают маски, но на деле они служат лишь преградой от кашля заболевшего. Слизистая же работает как естественный барьер, а вирус с нее попросту смывается. Вернувшись из метро или офиса, где всегда людно, стоит промыть нос физраствором. Прием механически убирает вирусные частицы, успевшие осесть на слизистой.

«Главная защита — увлажненный нос. Как это сделать? Купите спрей на основе морской воды и орошайте нос три-четыре раза в день, особенно перед выходом на улицу и после прихода домой», — объяснила эксперт.

Домашний воздух тоже имеет значение

Батареи гонят сухое и горячее тепло, которое пересушивает нос и горло, делая человека беззащитным перед инфекцией. Врач советует проветривать комнату перед сном и обзавестись увлажнителем. Оптимальный уровень влажности, по ее словам, колеблется в пределах 50−70%.

Чистые руки — меньше рисков

На поручнях, денежных купюрах и дверных ручках вирусы сохраняют жизнеспособность до 24 часов. Человек приносит их домой, затем касается глаз или носа — и инфекция оказывается внутри. Вот почему руки следует мыть с мылом сразу по возвращении с улицы. Лицо же лучше лишний раз не трогать.

Одежда по сезону

«Главная ошибка — надеть слишком много одежды. Если вы вспотеете в транспорте или магазине, а затем выйдете на холодный ветер, переохлаждение гарантировано, а иммунитет временно упадет. Одевайтесь по принципу капусты, чтобы можно было снять лишнее в теплом помещении», — рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог Мария Паина.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Витамин D как поддержка иммунитета

Осеннего солнца катастрофически мало, а без витамина D иммунная система словно дремлет. Согласовав дозировку с терапевтом, взрослый может начать профилактический прием — как правило, речь идет о 1000−2000 МЕ в сутки.

Сон — лучшее лекарство

Именно во сне вырабатывается мелатонин и восстанавливаются клетки иммунной системы. Те, кто спит меньше семи часов, рискуют заболеть втрое чаще. Врач также рекомендует откладывать телефон минимум за час до сна — тогда отдых будет по-настоящему глубоким.

Ранее кардиолог Тарасова рассказала, как защитить сердце осенью.

Информация в статье носит ознакомительный характер и не является медицинской рекомендацией или заменой консультации врача.