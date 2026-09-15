Не хозяин выбрал кошку: как телеведущая Ольга Вашурина обрела Багиру из приюта в Балашихе

Популярная телеведущая, кондитер, блогер и участница реалити-шоу Ольга Вашурина уехала из балашихинского приюта «Хвостодом» с новым членом семьи. Волонтеры, для которых каждый подопечный — повод для искреннего переживания, проводили гостью не с пустой переноской. Как выяснилось из разговора Ольги с REGIONS, сценарий того дня оказался совсем иным, чем она планировала.

Кошку, которой предстояло стать новой жительницей дома, зовут Багира. И, по признанию телеведущей, решающую роль в выборе сыграла она сама — животное проявило такую уверенность и доверие, что пройти мимо оказалось невозможно. В итоге Багира, приняв решение самостоятельно, отправилась в новую семью.

«Мы успели поближе познакомиться со всеми местными обитателями и окончательно убедились в решении подарить дом хвостику из приюта. Смотрины растянулись на несколько дней, пока мы навещали Банана, и за это время мы смогли увидеть характер каждого кота», — рассказала Ольга REGIONS.

Дорога к этому моменту оказалась извилистой. Ольга и две ее дочери давно хотели завести питомца — в дополнение к усатому любимцу, который уже живет у них дома. Искать начали на сайте бесплатных объявлений, где и приметили кота по кличке Банан, обитавшего в «Хвостодоме». Однако волонтеры сообщили: Банан проходит лечение, поэтому забрать его сразу не выйдет. Так начались регулярные визиты в приют — проведать Банана и заодно познакомиться с другими его обитателями.

«Самый неожиданный поворот произошел в день, когда мы приехали забрать питомца. Мы уже склонялись к тому, чтобы уехать с кошечкой Ясей, но у судьбы были другие планы: в открытую переноску просто взяла и самостоятельно залезла Багира», — вспоминает Ольга.

Фото: [ «Хвостодом» ]

Телеведущая не скрывает: определиться было тяжело, ведь каждый «хвостик» заслуживал семьи. Решение приходилось менять не один раз, пока инициативу не перехватили сами кошки. Знакомство Багиры с домашним котом, к слову, прошло благополучно. День ото дня она осваивается все смелее, проявляет любопытство и, судя по всему, не жалеет о проявленной в приюте решительности. Тем, кто пока только раздумывает над таким шагом, Ольга Вашурина адресовала отдельный совет.

«Не бойтесь и не стесняйтесь делать этот шаг. В приютах работают открытые люди, а сами животные невероятно благодарны за шанс обрести семью. Не переживайте, если ваш первоначальный план изменится. Часто не вы выбираете питомца, а питомец выбирает вас. Доверьтесь этому моменту, и вы получите самого верного и преданного друга», — сказала телеведущая.

Ранее сообщалось, что в Балашихе жители спасли кота, выброшенного в коробке на помойку.