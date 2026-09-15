Мужчину, совершившего серию убийств и изнасилований в Подмосковье, призвали приговорить к пожизненному заключению

Государственный обвинитель Прокуратуры Московской области в судебных прениях предложил суду признать виновным серийного убийцу и насильника Алексея Гаськова и приговорить его к пожизненному заключению.

По данным ведомства, 51-летний мужчина совершал преступления с 2020 года на территории трех регионов — Москвы, Подмосковья и Новосибирской области.

С марта по ноябрь 2002 года он, действуя с особой жестокостью, совершил серию убийств и изнасилований семи женщин, одного мужчины и двух 17-летних девушек. Жертв он выбирал в парках и других общественных местах. Злоумышленник предлагал познакомиться и уводил их в безлюдные места.

Помимо этого, с 2020 по 2024 год в Бердске мужчина насиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу. Чтобы подавить волю девочки, он предварительно заставлял ее употреблять спиртное.

Злоумышленника задержали в Новосибирской области. В ходе судебного разбирательства он признал вину и раскаялся в содеянном. Гособвинитель акцентировал внимание суда на циничном и беспринципном характере преступлений и предложил приговорить мужчину к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима.