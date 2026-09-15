Ирина Безрукова впервые за 20 лет взяла больничный из-за перелома ноги
KP.RU: Ирина Безрукова впервые за 20 лет взяла больничный из-за тяжелой травмы
Фото: [соцсети]
61-летняя российская Ирина Безрукова впервые за 20 лет взяла больничный из-за тяжелой травмы — она сломала ногу, передает KP.RU.
Артистка призналась, что за последние 20 лет это стало ее первым больничным. Более того, Ирина практически не обращалась в поликлиники, но при удивилась, насколько изменились медицинские учреждения в Москве.
«Открыли мне больничный лист. В общем, я трудоголик, и 20 лет у меня не было никаких больничных», — рассказала Безрукова.
По словам пиар-директора актрисы Станислава Влайку, она и раньше продолжала работать даже при плохом самочувствии. Менеджер рассказал, что однажды Ирину укусила ядовитая сколопендра, но она все равно вышла на сцену. Зрители обычно не догадывались о проблемах со здоровьем артистки.
Сейчас Безрукова проходит лечение у хирурга-ортопеда, восстановление идет хорошо и даже быстрее, чем обычно бывает при подобных травмах. Из-за повреждения актриса была вынуждена пропустить несколько спектаклей в Театре комедии на Достоевской.
Безрукова добавила, что особенно переживала за зрителей, которые заранее планировали отпуск ради спектаклей с ее участием. Поклонники желают актрисе скорейшего выздоровления и надеются, что она скоро вернется на сцену.
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