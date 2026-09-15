Ирина Безрукова впервые за 20 лет взяла больничный из-за перелома ноги

Артистка призналась, что за последние 20 лет это стало ее первым больничным. Более того, Ирина практически не обращалась в поликлиники, но при удивилась, насколько изменились медицинские учреждения в Москве.

«Открыли мне больничный лист. В общем, я трудоголик, и 20 лет у меня не было никаких больничных», — рассказала Безрукова.

По словам пиар-директора актрисы Станислава Влайку, она и раньше продолжала работать даже при плохом самочувствии. Менеджер рассказал, что однажды Ирину укусила ядовитая сколопендра, но она все равно вышла на сцену. Зрители обычно не догадывались о проблемах со здоровьем артистки.

Сейчас Безрукова проходит лечение у хирурга-ортопеда, восстановление идет хорошо и даже быстрее, чем обычно бывает при подобных травмах. Из-за повреждения актриса была вынуждена пропустить несколько спектаклей в Театре комедии на Достоевской.

Безрукова добавила, что особенно переживала за зрителей, которые заранее планировали отпуск ради спектаклей с ее участием. Поклонники желают актрисе скорейшего выздоровления и надеются, что она скоро вернется на сцену.

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