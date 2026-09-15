Розенбаум критически отнесся к артистам, снимающим о себе фильмы

74-летний народный артист РФ Александр Розенбаум заявил, что не хочет, чтобы о нем снимали биографическое кино, пишет Teleprogramma.org. По его словам, предложений о создании автобиографической ленты ему пока не поступало, но, если такое предложение поступит, он, скорее всего, ответит отказом.

Розенбаум считает, что его жизнь не более достойна внимания, чем жизнь людей других профессий. Артист полагает, что биографические фильмы стоит снимать о деятелях минувших эпох, а кино о себе — лишь через 30-40 лет, если человек этого заслужит.

Также композитор отметил, что скептически относится к современным трендам и не стремится к популярности. Для Розенбаума важнее приносить реальную пользу людям, а не стремиться к тому, чтобы о нем сняли фильм.

«В гробу я видел моду, популярность и все остальное. Человек должен жить свою жизнь, делать людям добро. Стоишь у станка — точи детали грамотно, делаешь космические корабли — делай лучше всех, поешь песни — пой. Снимут про тебя что-нибудь или нет — люди дальше разберутся», — отметил он.

Интересно, что, несмотря на то, что большую часть жизни Розенбаум посвятил музыке, он считает себя в первую очередь медиком. Артист говорит, что до сих пор не может спокойно видеть карету скорой помощи и провожает ее тоскующим взглядом. Своими коллегами он считает не артистов, а докторов и медиков.

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