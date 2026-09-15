Робот-доставщик растерялся посреди двора и угодил под колеса авто в Одинцове

Курьерский ровер, который обычно без запинки движется по своему маршруту, на этот раз замер на месте. Пауза оказалась роковой: сдававший назад водитель легковушки не успел среагировать и задел технику. Все это произошло в одном из оживленных дворов Одинцова — там, где машин и пешеходов хватает в любое время дня, сообщил REGIONS.

Момент попал на видео. Ролик быстро разлетелся по местным пабликам. Сильного удара не было: обошлось без пострадавших, а сам робот отделался косметическими повреждениями. Местные жители помогли машине подняться и убрали ее на тротуар, чтобы не мешала проезду.

Что такое ровер

Ровер — это автономный робот-курьер, который передвигается на колесах и перевозит небольшие заказы. Он не нуждается в операторе: маршрут строится автоматически, а решение о движении техника принимает сама. Именно поэтому любая остановка посреди дороги — ситуация нештатная: робот либо обрабатывает данные, либо теряет сигнал.

В «Яндексе» подчеркивают: такие истории — редкость. Роверы работают автономно и рассчитаны на непростые городские условия. Ориентироваться им помогают лазерные радары, датчики и множество сенсоров. Лазерный радар, или лидар, сканирует пространство вокруг и строит трехмерную картину: он видит бордюры, припаркованные машины, людей и препятствия. Алгоритмы позволяют замечать пешеходов и транспорт, объезжать преграды и реагировать на светофоры.

«В экстренных случаях к управлению может подключиться удаленный оператор — система спроектирована так, чтобы быстро реагировать на нестандартные ситуации», — рассказали в пресс-службе «Яндекса».

За всю историю эксплуатации роботов-курьеров, отмечают в компании, не зафиксировано ни одного ДТП по их вине. Каждый ровер застрахован на случай непредвиденных ситуаций — сумма достигает ₽500 тысяч. Страховка покрывает возможный ущерб, если техника все же станет участником происшествия.

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