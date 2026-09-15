Строительство 12 новых линий наружного освещения завершилось на дорогах Подмосковья
В Подмосковье построили 12 линий освещения вдоль региональных дорог
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
Строительство 12 новых линий наружного освещения завершилось на региональных дорогах Подмосковья. Работы провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Общая протяженность линий составила около 22 км. Опоры освещения появились в 9 округах — в Подольске, Домодедово, Дмитрове, Одинцово, Сергиевом Посаде, Лыткарино, Истре, Серпухове и Чехов.
«Здесь уже завершили установку опор и закладных деталей, а также монтаж светильников и кронштейнов, включить освещение планируется до конца 2026 года», — рассказал глава министерства Марат Сибатулин.
Наибольший объем работ выполнили в Истре, Одинцово и Чехове. Самым протяженным участком стала дорога у поселка Горбольницы № 45 в Одинцове — 3,6 км.
В общей сложности до конца текущего года в Подмосковье обустроят 38 км новых линий освещения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге.