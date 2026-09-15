«Стальной кулак» из Павловского Посада: командир Т-80 с позывным «Карась» попал в эфир НТВ

Около 2 тыс. украинских военных оказались заперты в котле на харьковском направлении. Площадь зоны окружения изначально составляла примерно 400 квадратных километров. Группировка «Север» шаг за шагом сжимает это кольцо: пути снабжения перерезаны, попытки прорыва жестко подавляются. Об этом проинформировали в эфире телеканала НТВ. На данном направлении работает экипаж Т-80 во главе с командиром из Павловского Посада — его позывной Карась, сообщил REGIONS.

Задача танкистов — огневая поддержка пехоты. Непрерывно находясь под обстрелом, машина уничтожает огневые точки и укрепления противника, тем самым расчищая коридор для наступающих подразделений. Слаженность и выдержку танкистов удалось заснять журналистам федерального канала. Для многих жителей Павловского Посада увидеть земляка на всероссийском экране — повод для гордости.

Округ переживает за своего героя. Командиру с позывным Карас и его экипажу желают удачи, стойкости, победы и скорейшего возвращения домой без потерь. Павловопосадцы следят за судьбой земляка не только по сводкам, но и по кадрам, попавшим в федеральный эфир.

Ранее сообщалось, что жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в проекте «Знать. Любить. Гордиться!».