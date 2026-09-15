В Подмосковье за пять лет получателями субсидий стали более 1,5 тыс. сельхозпроизводителей
Более 1,5 тыс. аграриев Подмосковья получили субсидии за пять лет
Фото: [Медиасток.рф]
Более 1,5 тыс. сельхозпроизводителей получили субсидии в Подмосковье за последние пять лет. С начала текущего года поддержку получили 149 аграриев, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
«Ежегодно на поддержку агропромышленного комплекса выделяется свыше ₽5 млрд. В 2026 году предусмотрено ₽5,4 млрд, из них ₽1,2 млрд — средства федерального бюджета и ₽4,2 млрд — бюджета Московской области. Всего действует 35 мер поддержки сельхозпроизводителей, 24 из них — с участием федеральных средств», – рассказал он.
На поддержку племенного животноводства выделено ₽1,7 млрд, на стимулирование производства молока — ₽1,1 млрд, на производство картофеля и овощей — ₽645 млн.
С 15 сентября в Подмосковье начинается прием заявок на получение гранта «Агромотиватор». Мера поддержки доступна участникам СВО, которые планируют начать собственное дело в сфере АПК.
Поддержка аграриев и развитие сельского хозяйства — приоритеты нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил выставку «День поля Московской области» в Дмитрове.