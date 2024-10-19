Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео с захваченным на курском направлении бронеавтомобилем Oshkosh M-ATV.

Рамзан Кадыров сообщил, что бронеавтомобиль передали Украине в нынешнем году западные партнеры Киева. ВСУ использовали технику для обеспечения быстрой переброски диверсионных групп на территорию Курской области.

Глава Чечни оценил состояние трофея. Он отметил, что после незначительного ремонта бронеавтомобиль будет передан для российских военнослужащих с целью выполнения боевых задач. Требуется подкачать колеса и поменять масло. Символично, что натовская техника будет использована против самих же украинских военных.

На предоставленном Кадыровым видео бойцы полка «Ахмат-Чечня» передвигаются на трофейном американском автомобиле, что доказывает его рабочее состояние.

«Бойцы полка «Ахмат-Чечня», действующие на курском направлении под командованием дорогого БРАТА Асламбека Салиева», — Рамзан Кадыров рассказал, кому удалось захватить броневик.

Ранее сообщалось, что согласно прогнозам американских военных экспертов, Россия в 2027 году может начать военную операцию против стран Балтии.