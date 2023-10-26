Кадыров: В структуре Росгвардии появится новый батальон из 300 человек

Глава Чечни Рамзан Кадыров проинформировал в аккаунте интернет-мессенджера, что в структуре Росгвардии появится новый батальон численностью 300 человек, пишет агентство ТАСС . Командовать подразделением будет Бекхан Чалаев.

«Уверен, новый батальон станет одним из самых эффективных и элитных в системе Росгвардии. Желаю командиру Бехкану Чалаеву, а также всему личному составу нашего нового подразделения успехов в дальнейшей службе во благо Отечества - России!», - написал глава Чечни Рамзан Кадыров

В настоящее время ведутся работы по созданию базы для нового батальона. Рамзан Кадыров лично посетил площадку. Внешние облицовочные работы уже завершены. Строительные бригады перешли к внутренним. Кадыров дал распоряжение ускорить время проведения работ, а также заняться благоустройством территорий, которые прилегают к будущей военной базе имени Байсангура Беноевского. В новом здании два этажа.

Приоритетная задача - предоставить комфортные условия для службы военных, поэтому в здании будет находиться просторная столовая, современный тренажерный зал, плац. База будет отвечать всем стандартам качества, уверен Рамзан Кадыров.

25 октября о расширении численности состава военнослужащих армии РФ заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он рассказал, сколько новых дивизий, бригад, флотилий и полков откроется в 2024 году. Также спикер проинформировал, что с каждым днем появляется все больше желающих присоединиться к армии РФ для участия в зоне СВО. Ежедневно на службу приходит 1600 человек. В 2024 году Минобороны РФ намерены увеличить количество контрактников и добровольцев.

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