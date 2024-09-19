Кафе с тараканами работало в Кемерове

В пресс-службе областного управления ФССП проинформировали, что в Кузбассе приостановили деятельность точки общепита после выявления тараканов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Сотрудники областного Роспотребнадзора во время осмотра кафе быстрого питания выявили ряд нарушений. Продукты питания и готовые блюда не хранили в холодильниках. Готовая продукция находилась вблизи полуфабрикатов или мясных сырых ингредиентов, что запрещено санитарными нормами.

В здании кафе обнаружили насекомых. Трудоустроенные сотрудники не прошли предварительный медицинский осмотр, цель которого — выявить дерматологические заболевания.

«У продавца-кассира, осуществляющего отпуск готовых блюд потребителям отсутствовала личная медицинская книжка», — сообщила пресс-служба ФССП.

Суд постановил, что точку общепита необходимо временно закрыть. Администрации предоставили возможность устранить нарушения. По истечению 60 суток с момента оглашения решения судебные приставы совершат визит в кафе. Они проверят, как владельцы устранили замечания. В случае их отсутствия кафе снова начнет работу.

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