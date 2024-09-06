Прокуратура в Сочи проверяет детсад, на стенах которого выросли грибы и плесень

Директору детсада № 49, что находится в Адлерском районе города Сочи, внесено представление о санитарно-эпидемиологических нарушениях, проинформировали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Накануне в местных пабликах выложили видео с растущими на стенах детского сада грибами. На словах очевидцы рассказали, что в детском дошкольном учреждении плесень и блохи, тараканы и грязь.

«Прокуратурой района совместно с территориальным отделом управления Роспотребнадзора Краснодарского края в городе Сочи проведена проверка по обращению родителей воспитанников МДОУ N 49 г. Сочи, по результатам которой руководителю учреждения образования внесено представление. Угроза жизни и здоровью несовершеннолетних в настоящее время отсутствует», — говорится в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Там также уточнили, что на контроле районной прокуратуры находится исполнение соответствующих мер реагирования надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что в Госдуме собираются положить конец бесплатному обучению детей мигрантов в российских школах.