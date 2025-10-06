«Как будто прямо над домом летит»: волгоградцы рассказали, как пережили ночь

Жители Волгоградской области рассказали, что ночью слышали странные звуки и видели в небе объекты, предположительно, противника, сообщили novostivolgograda.

По информации издания, горожане видели и слышали вражеские дроны. В частности, сообщения поступали из Жирновского и Камышинского районов. Один их жителей рассказал, что странный звук услышал, когда находился на балконе.

«Слышу его четко, как будто прямо над домом летит», — сообщил изданию «НовостиВолгограда.ру» читатель.

Еще один горожанин рассказал изданию «НовостиВолгограда.ру», что видел несколько дронов в небе. По его словам, сначала пролетел первый, а через непродолжительное время — второй. Мужчина рассказал, что хотел снять БПЛА на видео, но не успел. Отметил, что представители экстренных служб периодически напоминают россиянам, что выкладывать в Сеть видео и фото работы ПВО или передвижения БПЛА — опасно для населения.

«Подлетают дроны, Камышин», — рассказал местный житель.

По информации издания, официальные ведомства не информировали об атаке БПЛА. Кроме характерного звука жужжания, других звуков, в том числе и взрывов, горожане не слышали.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи задержали более 40 рейсов из-за беспилотников.