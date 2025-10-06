В аэропорту Сочи задержали более 40 рейсов из-за беспилотников

В аэропорту Сочи произошли массовые задержки авиарейсов. Согласно данным с онлайн-табло аэропорта, 41 самолет не смог вылететь вовремя.

Пассажиры ожидают вылета как по внутренним направлениям, так и за рубеж, включая Турцию, Израиль, Армению и Таджикистан. Кроме того, прибытие 45 рейсов также задерживается, а один рейс был отменен.

Причиной сбоев в расписании полетов стала ночная атака беспилотных летательных аппаратов, произошедшая 6 октября. Силами противовоздушной обороны был успешно нейтрализован 251 дрон.

Ранее сообщалось, что около 40 тыс. жителей Белгородской области остались без света из-за обстрела.