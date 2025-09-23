«Как бы мы ни хотели относиться»: губернатор российского региона оценил значимость агломераций

Губернатор Кузбасса Илья Середюк принял участие в пресс-конференции, в рамках которой ответил на ряд вопросов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В частности, глава рассказал о положительном влиянии появления агломераций на развитие региона.

Глава рассказал, что в регионе есть две агломерационные силы. Они находятся в Новокузнецке и Кемерово. По мнению губернатора, агломерации сложились исторически. Отказывать от них нет необходимости. Илья Середюк считает, что необходимо предоставлять информацию о развитии агломераций. В настоящее время переизбыток непрозрачных данных, что вводит общественность в заблуждение. Законодательная база постоянно усовершенствуется, поэтому важно параллельно ликвидировать проблему с неинформированностью.

По мнению губернатора Кузбасса, работа над законодательной базой благоприятно способствует развитию регионального сотрудничества. Недостаток информации тормозит развитие.

«Как бы мы ни хотели относиться, агломерации есть и будут. Они сложены исторически. И очень правильно было определено, что в Кузбассе две агломерации, а не одна», — подчеркнул глава.

В ходе пресс-конференции губернатор сообщил о кризисе в экономике региона, однако правительство предпринимает ряд мер. Основное внимание уделено вопросам финансирования: до стабилизации ситуации деньги направляют на самые важные проекты.

Ранее сообщалось, что Кузбасс недополучил 12 млрд руб. из-за кризиса.