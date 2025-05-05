Ветеран вспомнила, как немецкий фермер избил ее кнутом из-за попытки взять с земли яблоко

Валентина Ивановна Селезнева рассказала, как ее семья попала на работу к немецкому фермеру. Женщина помнит, как колонна людей двигалась в сопровождении немцев и собак. Ее мама старалась укутать ее, чтобы ребенок не заболел. В семье немецкого фермера мама следила за порядком в доме и дворе. Однажды Валентина Ивановна, будучи ребенком, пошла гулять по саду. Она увидела яблоки, которые лежали под деревом.

«Я подобрала яблоко, это увидел старый хозяин, сильно побил меня кнутом», — делится страшными воспоминаниями участница тех событий.

Женщина помнит, что от страха забежала в будку к собаке. Животное вылизывало ее раны и никого не подпускало к ребенку до самого вечера. Семью освободили из плена в 1944 году, но жизнь не стала легче. Вскоре пришло сообщение о смерти отца Валентины. На станции у семьи украли документы и личные вещи. В послевоенные годы семья искала способ, как выжить. Женщина не сломилась. Она окончила школу и техникум. Работала на Кемеровском электро-механическом заводе и «Карболите». Некоторое время трудилась на станции переливания крови, откуда и ушла на пенсию.

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