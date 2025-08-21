Как чашка кофе в Электростали станет вкладом в поддержку российских бойцов?
В Подмосковье для помощи участникам СВО устанавливают вендинговые аппараты
Фото: [pxhere.com]
В подмосковной Электростали запущен уникальный благотворительный проект «Добрый кофе», в рамках которого установлены специализированные вендинговые аппараты по продаже кофейных напитков. Все полученные доходы будут направляться на поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщил REGIONS.
Пилотной площадкой для реализации инициативы стал ледовый дворец спорта «Кристалл», где первый аппарат разместили в западной части фойе. Как сообщается, данный муниципалитет стал первым в Московской области, где благотворительный проект воплотился в жизнь.
«Установка аналогичных кофемашин, доход от которых пойдет на поддержку участников СВО, запланирована в электростальских учреждениях спорта и культуры. Надеюсь, что к проекту подключатся все градообразующие предприятия», — сказала глава Электростали Инна Волкова.
В настоящее время на территории городского округа уже функционируют три кофейных автомата. Два дополнительных аппарата установлены на территории местных промышленных предприятий, что значительно расширяет географию доступности «доброго кофе» для жителей и работников города.
«Уверена, что деньги от продажи кофе, которые пойдут на помощь участникам и ветеранам специальной военной операции, принесут реальную пользу», — отметила Инна Волкова.
Адрес основной площадки: Электросталь, улица Радио, дом 3. Аппарат расположен в фойе спортивного комплекса с западной стороны здания, что обеспечивает удобный доступ для посетителей ледового дворца.
