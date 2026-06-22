После серии подземных толчков у Крыма произошло новое землетрясение

У побережья Крыма произошло очередное землетрясение магнитудой 4,1. Специалисты отмечают, что подобная сейсмическая активность характерна для региона и не является необычным явлением. Об этом сообщает «Коммерсантъ» .

У берегов Севастополя зарегистрировано новое землетрясение магнитудой 4,1. Подземный толчок был зафиксирован днем 22 июня в акватории Черного моря.

Зафиксирован новый подземный толчок

По словам заместителя директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского Марины Бондарь, сейсмическое событие произошло в 14:07. Энергетический класс толчка составил Кп=10,4.

Специалист рекомендовала жителям региона сохранять спокойствие и соблюдать стандартные меры безопасности.

Сейсмическая активность продолжается

Ранее в этот же день у побережья Севастополя были зарегистрированы семь землетрясений. Наиболее сильный подземный толчок магнитудой 4,4 произошел примерно в 30 км от берега в акватории Черного моря.

Жители разных районов города сообщали, что ощущали колебания. По их словам, в домах дрожала мебель, вибрировала посуда, а в некоторых случаях со стен падали предметы.

Ученые объяснили происходящее

Специалисты отмечают, что серия землетрясений в районе Крымского полуострова относится к естественным геологическим процессам. По оценке ученых, подобная активность способствует постепенному снятию напряжения, которое накапливается в земной коре.

Эксперты подчеркивают, что такие явления периодически фиксируются в регионе и являются частью его природных особенностей.