Свадьба под обстрелами: участник СВО сыграл венчание в военно-полевом храме

На фоне боевых действий разворачиваются не только трагедии, но и глубоко личные человеческие истории, демонстрирующие удивительную жизнестойкость. Ярослав, оператор беспилотников с позывным Пилот, уроженец Мариуполя, рассказал RT о том, как встретил свою будущую жену во время службы и обвенчался с ней в военно-полевом храме. Эта история наглядно показывает, как в экстремальных условиях социальные связи и поддержка трансформируются во что-то большее.

Практическая сторона их знакомства лежала в плоскости волонтерской помощи. Осенью 2022 года семья Анны из Москвы активно собирала гуманитарные посылки и письма для мобилизованных. Через Telegram-канал, который вел Ярослав со своим боевым товарищем, мама Анны вышла на связь, чтобы узнать о нуждах батальона. Так началось общение, которое позже переросло в личные отношения между волонтером и военнослужащим.

Креативность в условиях ограничений проявилась и в организации личной жизни. Предложение Ярослав сделал у входа в Главный храм Вооруженных сил России, использовав короткий отпуск. А венчание пары прошло в военно-полевом храме 1-й Славянской бригады, причем церемонию провели сразу три священника. Для храма, привыкшего к отпеваниям, это был первый обряд венчания, что придало событию особый символический смысл обновления и надежды.

«Расписались мы 1 августа. Может, кто-то решит, что у нас все очень быстро закрутилось. Но мы оба сразу увидели друг в друге родственные души, с первой же минуты хорошо друг друга чувствовали и поняли, что смысла тянуть нет. Ровно через два года после свадьбы мы повенчались», — рассказал герой истории.

В своем интервью Ярослав, рассуждая о будущем, отметил, что для военнослужащего планирование — «большая роскошь». Эта фраза точно отражает мироощущение человека, живущего в условиях неопределенности. При этом четкой целью пары остается создание большой семьи и общий дом, что демонстрирует фундаментальное стремление к миру и созиданию даже среди хаоса.

